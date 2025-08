PM Modi Visit Varanasi: पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा, 2200 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

PM Modi Visit Varanasi: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे और यहां लगभग 2,200 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर लिखा, “काशी में मेरे परिवारजनों के लिए कल, दो अगस्त, बहुत ही विशेष दिन है। पूर्वाह्न लगभग 11 बजे मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करूंगा।

#WATCH | Uttar Pradesh: Preparations underway in Varanasi for Prime Minister Narendra Modi's visit.



PM Modi will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around Rs 2200 crore in Varanasi today. pic.twitter.com/veKMjiHEdn