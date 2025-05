PM Modi In Kanpur: अगर मैं सीधे-सीधे कानपुरिया में कहूं कि दुश्मन कहीं भी हो, होंक दिया जाएगा, पीएम मोदी ने पाक को दी चेतावनी, देखें वीडियो

Highlights पूरी दुनिया ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के रूप में हमारी बेटियों और बहनों का आक्रोश देखा है। भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा, उसका समय, तरीका और शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी। भारत अब एटम बम की गीदड़भभकी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा।

कानपुरः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। सेना का यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “हमने पाकिस्तान में सैकड़ों मील अंदर जाकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया।” पाकिस्तान का State और Non State एक्टर का खेल अब चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे-सीधे कानपुरिया में कहूं कि दुश्मन कहीं भी हो, होंक दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसने देसी हथियारों और 'मेक इन इंडिया' की ताकत दुनिया को दिखा दी है।”

भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में तीन सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं -



1 - भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा, उसका समय, तरीका और शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी।



2 - भारत अब एटम बम की गीदड़भभकी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा।



इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने यहां चकेरी हवाईअड्डे पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। व्यवसायी शुभम (31) उन 26 लोगों में शामिल थे जिनकी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हो गयी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कानपुर में 47,600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 15 वृहद विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

#OperationSindoor में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और Make In India की ताकत देखी है।



हमारे भारतीय हथियारों ने और ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है।



जहां टारगेट तय किया, वहां धमाके किए।



ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है।



कानपुर में विकास का ये कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था। लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायराना हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी भी बर्बरता का शिकार हुए। बेटी एशनया की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं।

हमारी बहनों-बेटियों का वही आक्रोश Operation Sindoor के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने, घर में घुसकर, सैंकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ा कर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से मैं सेना के इस शौर्य को बार-बार सैल्यूट करता हूं।

