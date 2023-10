PM Modi In Gujarat: अंबाजी मंदिर में पूजा-अर्चना, पीएम मोदी पहुंचे, लोगों ने ऐसे किया स्वागत, देखें वीडियो

Highlights सोमवार को चिकला के सुंदर क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की। बनासकांठा जिले में स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। 5,950 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने वाले हैं।

PM Modi In Gujarat Ambaji Temple: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले में अंबाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीगुजरात की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। पहला दिन उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा के साथ मनाया। सोमवार को चिकला के सुंदर क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की।

गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। अहमदाबाद हवाईअड्डे पर पहुंचते ही पीएम मोदी का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान 5,950 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने वाले हैं।

#WATCH | PM Modi holds a roadshow in Banaskantha, Gujarat during his two-day visit to the state.



He will perform Pooja and Darshan at Ambaji Temple. He will inaugurate and lay the foundation stone of various development projects in Mehsana. PM will also visit Kevadia where he… pic.twitter.com/FwqEdVDjZc