VIDEO: 'ट्रंप के आदेश पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों पर कार्रवाई रोकी', राहुल गांधी का आरोप

By रुस्तम राणा | Updated: August 27, 2025 15:18 IST2025-08-27T14:56:32+5:302025-08-27T15:18:25+5:30
मजफ्फरपुर: कांग्रेस के राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत की कार्रवाई तुरंत रोक दी थी। रैली से संबंधित एक वीडियो में राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "ट्रंप ने आज कहा, कि जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा, कि सुन ये जो तू कर रहा है उसे 24 घंटे में बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया।"
चुनावी राज्य बिहार में ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के तहत मजफ्फरपुर रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर “चुनाव आयोग (ईसी) की मदद से वोट चुराकर” चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा, "गुजरात मॉडल 'वोट चोरी' का है। भाजपा ने वहीं से लोगों के वोट चुराना शुरू किया। भाजपा चुनाव आयोग की मदद से वोट चुराकर चुनाव जीतती है।"
गांधी ने आरोप लगाया, "हम विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोटों की चोरी के सबूत पेश करते रहेंगे।" उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 65 लाख मतदाताओं के नाम "काटे" जाने पर भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण माँगा। कांग्रेस सांसद ने कहा, "चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि राज्य में 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से क्यों हटाए गए।"