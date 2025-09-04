PM मोदी ने जीएसटी सुधार की प्रशंसा की, इसे समर्थन और विकास की दोहरी खुराक बताया

By रुस्तम राणा | Updated: September 4, 2025 19:34 IST2025-09-04T19:21:45+5:302025-09-04T19:34:04+5:30

इन बदलावों को "अगली पीढ़ी के सुधार" बताते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये बदलाव '21वीं सदी में भारत की प्रगति को सहयोग देने' के लिए किए गए हैं। 

PM Modi hails GST reform, says quality of life of Indian citizens will improve | PM मोदी ने जीएसटी सुधार की प्रशंसा की, इसे समर्थन और विकास की दोहरी खुराक बताया

PM मोदी ने जीएसटी सुधार की प्रशंसा की, इसे समर्थन और विकास की दोहरी खुराक बताया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को परिषद द्वारा पेश किए गए जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए इसे "समर्थन और विकास की दोहरी खुराक" बताया। इन बदलावों को "अगली पीढ़ी के सुधार" बताते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये बदलाव '21वीं सदी में भारत की प्रगति को सहयोग देने' के लिए किए गए हैं। मोदी ने कहा, ‘‘जीएसटी अब अधिक सरल और आसान हो गया है। जीएसटी में दो दरें रह गयी हैं- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 देश के विकास और संबल के लिए एक "दोहरी खुराक" है। उन्होंने आगे कहा कि "अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार" 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन लागू किए जाएँगे। मोदी ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में "इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का दोहरा धमाका" करने का वादा किया था।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से बातचीत करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधार 21वीं सदी में भारत की प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे। जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस फैसले से गरीब, नव मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की महिलाओं, छात्रों, किसानों और युवाओं को विशेष रूप से लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे "व्यापार करने में आसानी" होगी और रोजगार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुधारों के बाद उपभोग और विकास को नए सिरे से बढ़ावा मिलने से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों के माध्यम से भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था में पाँच नए रत्न जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये रत्न सहकारी संघवाद को मज़बूत करेंगे और एक विकसित भारत के निर्माण में सहायक होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद द्वारा बुधवार को इस फैसले की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन सुधारों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने X पर एक पोस्ट में कहा, "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने सामूहिक रूप से जीएसटी दर में कटौती और सुधारों पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।"

उन्होंने कहा, "व्यापक सुधारों से हमारे नागरिकों का जीवन बेहतर होगा और सभी के लिए, विशेषकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा।" गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद द्वारा बुधवार को इस फैसले की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन सुधारों की सराहना की।

Web Title: PM Modi hails GST reform, says quality of life of Indian citizens will improve

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiGSTGST Councilनरेंद्र मोदीजीएसटी