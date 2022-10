प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं, देशवासियों को दिया यह मैसेज

Highlights दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इस पर्व पर उन्होंने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। दिवाली को देखते हुए यूपी के कई शहरों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।

Diwali 2022: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोगों को दिवाली की बधाई दी और कामना की कि यह त्योहार उनके लिए खुशी और समृद्धि लाए। ऐसे में उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट भी किया है।

दिवाली के मौके पर वृंदावन, पुराने मथुरा और गोवर्धन में सुरक्षा वय्वस्था को और भी कड़ी कर दी गई है। इसके साथ गाड़ियों के आवाजाही को भी सीमित कर दिया गया है। ऐसे में अगर दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात हो तो यह सोमवार सुबह बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इस हालत में आज इसके गुणवत्ता के और भी खराब होने की आशंका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शानदार दिवाली मनाएं।’’

Prime Minister Narendra Modi extends greetings on the occasion of #Diwalipic.twitter.com/gEVei9MSRY