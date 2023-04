पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम-केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बच्चों संग की यात्रा, छात्रा ने भेंट की उनकी बनाई स्केच, देखें वीडियो

Highlights नरेन्द्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम से केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंगलवार हरी झंडी दिखाई। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने बच्चों संग इसमें यात्रा की। यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड स्टेशन तक चलेगी।

तिरुवनंतपुरम: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम से केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंगलवार हरी झंडी दिखाई। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने खुद इसमें यात्रा की। तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के लिए ट्रेन जब रवाना हुई तो पीएम मोदी ने इसमें यात्रा कर रहे बच्चों के साथ बातचीत की। ऑल इंडिया रेडियो ने पीएम मोदी के बच्चों संग बातचीत करने का वीडियो अपने ट्विटर पर साझा किया है।

पीएम मोदी से मिलकर बच्चे खासे उत्साहित नजर आए। वहीं पीएम मोदी भी बारी-बारी प्रत्येक बच्चों के पास गए और उनका अनुभव जाना। इस दौरान बच्चों ने अपने साथ बनाकर लाई तस्वीरें भी प्रधानमंत्री को दिखाई। एक छात्रा ने पीएम मोदी को उनकी बनाई स्केच भेंट की। तो एक अन्य ने स्वयं की बनाकर लाई वंदे भारत की तस्वीर दिखाई। पीएम ने इसके लिए बच्चों का हौसला अफजाई किया।

PM @narendramodi interacts with children travelling in Kerala's 1st #VandeBharatExpress from Thiruvananthapuram Railway Station. @RailMinIndia@AshwiniVaishnaw@MIB_India@PIB_India@PIBTvpm@CBC_MIBpic.twitter.com/F1XwzOWw3d