Vande Bharat Trains Route: पीएम मोदी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, वाराणसी से इन रूटों पर करेंगी सफर; जानें

By अंजली चौहान | Updated: November 8, 2025 11:20 IST2025-11-08T11:13:18+5:302025-11-08T11:20:40+5:30

Vande Bharat Trains Route: इनका उद्देश्य प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा समय में कटौती करना तथा क्षेत्रीय गतिशीलता, पर्यटन और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है।

Vande Bharat Trains Route: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये चारों ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "अधिकांश देशों के विकास में बुनियादी ढांचे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है... किसी भी शहर का विकास बेहतर कनेक्टिविटी मिलते ही अपने आप शुरू हो जाता है... बुनियादी ढांचा केवल विशाल पुलों और राजमार्गों तक सीमित नहीं है।"

उन्होंने यह भी बताया कि तीर्थयात्राएँ देश की अंतरात्मा को जगाने का माध्यम हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ये ट्रेनें न केवल विरासत वाले शहरों को जोड़ती हैं, बल्कि विकास को भी गति देती हैं। पिछले 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों ने अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया है। पिछले साल, 11 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए - उनकी यात्राओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ का योगदान दिया है।"

बनारस-खजुराहो वंदे भारत

बनारस-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन दोनों सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और मौजूदा विशेष ट्रेनों की तुलना में केवल 2 घंटे 40 मिनट का समय लेगी।

यह सेवा वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ेगी, जिससे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तक पहुँच में सुधार होगा और तीर्थयात्रा एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा का समय लगभग एक घंटे कम हो जाएगा। रुड़की के रास्ते हरिद्वार तक बेहतर पहुँच के साथ, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को लाभ होने की उम्मीद है।

यह सेवा मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतर-शहर यात्रा को सुगम और तेज़ बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत

फिरोजपुर-दिल्ली मार्ग पर, वंदे भारत सबसे तेज़ उपलब्ध ट्रेन बन जाएगी, जो यह दूरी केवल 6 घंटे 40 मिनट में तय करेगी।

यह नई सेवा दिल्ली और पंजाब के प्रमुख शहरों, जिनमें फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला शामिल हैं, के बीच संपर्क बढ़ाएगी, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोज़गार को बढ़ावा देगी और राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ एकीकरण को मज़बूत करेगी।

एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत

दक्षिण में, एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत यात्रा के समय को दो घंटे से ज़्यादा कम कर देगी, और यह यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी होगी। प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केन्द्रों को जोड़ते हुए, यह सेवा पेशेवरों, छात्रों और पर्यटकों को एक तीव्र और अधिक आरामदायक विकल्प प्रदान करेगी, साथ ही केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मजबूत आर्थिक और पर्यटन संबंधों को प्रोत्साहित करेगी।

