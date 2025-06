'भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया', ओडिशा में बोले PM मोदी

भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वाशिंगटन आने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है और इसके बजाय भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि ओडिशा आने का विकल्प चुना है।

भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "मैं जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा में था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया और चर्चा तथा दोपहर के भोजन के लिए वाशिंगटन आमंत्रित किया। मैंने निमंत्रण के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि मुझे भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा जाना है। मैंने विनम्रतापूर्वक उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।"

