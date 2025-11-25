PM Modi Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting: अयोध्या में पीएम मोदी, “जय श्री राम” का दिव्य उद्घोष, वीडियो

PM Modi Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting LIVE Updates: अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजा फहराने का कार्यक्रम पूर्वाह्न 11.50 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी में संपन्न होगा।

HighlightsPM Modi Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting LIVE Updates: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।PM Modi Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting LIVE Updates: हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आज मेरी घोषणा साकार होने का दिन है... PM Modi Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting LIVE Updates: ध्वज भगवा रंग का होगा, 10 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा तथा तिकोना होगा। 

अयोध्याः पीएम नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण उत्सव में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। पूर्व भाजपा सांसद रामविलास दास वेदांती ने कहा कि सुल्तानपुर जेल में रहने के बाद जब दिल्ली में धर्म संसद हुई, तो मैंने रामलीला मैदान से घोषणा की थी कि जिस दिन राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आज मेरी घोषणा साकार होने का दिन है... आज प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की धर्म ध्वजा फहराने जा रहे हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजा फहराने का कार्यक्रम पूर्वाह्न 11.50 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी में संपन्न होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

राय ने कहा कि यह ध्वज भगवा रंग का होगा, 10 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा तथा तिकोना होगा। उन्होंने कहा कि इस पर 'सूर्य', 'ओम' और कोविदार वृक्ष के चिह्न बने होंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "यह रंग आग और उगते सूर्य को दिखाता है - जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। पूरी दुनिया को इसे अपने टेलीविज़न और मोबाइल स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा।"

राय ने कहा कि ध्वजा फहराने की रस्म पूर्वाह्न 11.50 बजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख भागवत तथा स्वामी गोविंद देव गिरि की मौजूदगी में संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।

अपर जिलाधिकारी अमित भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का काफिला रामपथ पर एक छोटा रोडशो करने के बाद जगद्गुरु आदि शंकराचार्य द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश करेगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक, मोदी सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर के अंदर सप्त ऋषि मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद शेषावतार मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, रामलला मंदिर में और राम दरबार जाएंगे।

फिर वह दर्शन और पूजा करने के बाद ध्वजा फहराने की रस्म में हिस्सा लेंगे। उसने कहा कि मुहूर्त के अनुसार 11.58 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर सकते हैं।

आस्था, सभ्यता और मानवता के इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा : योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह न केवल मंदिर निर्माण के पूरा होने का प्रतीक है, बल्कि 'राम राज्य' के शाश्वत मूल्यों और आस्था की चिरस्थायी विजय का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के कुछ पहले आदित्यनाथ ने “एक्स” पर सिलसिलेवार पोस्ट में यह बात कही। उन्होंने कहा, “आस्था, सभ्यता और मानवता के इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है।”

उन्होंने कहा “ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों से एवं आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की गरिमामयी उपस्थिति में भारत और असंख्य सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा व विश्वास के केंद्र, श्री अयोध्या धाम स्थित 'राष्ट्र मंदिर' श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के प्रतीक भव्य भगवा ध्वज का आरोहण किया जाएगा।” अपने पोस्ट में योगी ने कहा “अखंड आस्था, राष्ट्रनिष्ठा और सनातन धर्म की आधार भूमि श्री अयोध्या धाम में आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।”

उन्होंने कहा “राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित भव्य भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में देश-दुनिया से पधार रहे पूज्य संतों, धर्माचार्यों व सभी रामभक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।” योगी आदित्यनाथ ने कहा “आपकी गरिमामयी उपस्थिति राष्ट्र और धर्म के उत्थान व सांस्कृतिक पुनर्जागरण के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा प्रदान करती है।”

