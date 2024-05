VIDEO: विवेकानंद स्मारक पर ध्यान से पहले प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे, भगवती अम्मन मंदिर में किए दर्शन

कन्याकुमारी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे का ध्यान सत्र शुरू करेंगे। यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। प्रधानमंत्री मोदी का यह आध्यात्मिक प्रवास लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के अंत में हो रहा है। वे 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में लगभग 45 घंटे ध्यान करेंगे। यह वह स्थान है जहां आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद ने 131 साल पहले ध्यान किया था।

प्रधानमंत्री गुरुवार शाम कन्याकुमारी पहुंचने के बाद सीधे भगवती अम्मन मंदिर गए। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के अंत में आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। 2019 में उन्होंने केदारनाथ का दौरा किया और 2014 में उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर सात चरणों में हो रहे हैं और नतीजे 4 जून को आएंगे। पीएम मोदी और भाजपा को उम्मीद है कि वे 2019 में अपने प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करके सत्ता में वापसी करेंगे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi offers prayer at Bhagavathy Amman Temple in Kanyakumari, Tamil Nadu



He will meditate from 30th May evening to 1st June evening.



PM Modi will meditate day and night at the same place where Swami Vivekanand did meditation, at the Dhyan… pic.twitter.com/xKqZpnuQbV