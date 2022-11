‘वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं’, हिमाचल में वोटिंग को लेकर पीएम मोदी ने मतदाताओं की यह अपील, युवाओं को भेजा विशेष संदेश

Highlights हिमाचल प्रदेश में वोटिंग के मद्देनजर पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस चुनाव में वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। यही नहीं उन्होंने राज्य के सभी युवाओं को भी विशेष संदेश भेजा है।

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से शनिवार को आग्रह किया कि वे पूरे उत्साह के साथ ‘लोकतंत्र के पर्व’ में हिस्सा लें और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान करें।

पहली बार वोट डाल रहे युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं।’’

हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज शनिवार को एक चरण में मतदान हो रहा है। राज्य में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है।

हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में शनिवार सुबह आठ बजे मतदान शुरू हो गया है। मतदान से पहले चुनाव अधिकारियों ने सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम की जांच के लिए ‘मॉक मतदान’ भी किया है।

आपको बता दें कि राज्य में 55 लाख से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं और 68 सीटों पर 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव में 24 महिला प्रत्याशी भी हैं।

Voting for #HimachalPradeshElection2022 has begun. Visuals from a polling station in Samirpur, Hamirpur. #AssemblyElections2022pic.twitter.com/P2iZwhcUv6