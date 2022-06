'कुछ फैसले अनुचित लगते हैं लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं', 'अग्निपथ' योजना को लेकर बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में कही ये बात हालांकि सीधे तौर पर अग्निपथ योजना का नहीं लिया नाम योजना की घोषणा के बाद से ही हो रहा है इसका विरोध

बेंगलुरु: एक ओर जहां अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर केंद्र इस योजना के फायदे गिना रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लेकर कहा कि कुछ फैसले अनुचित लगते हैं लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कही। हालाँकि, उन्होंने अपने भाषण के दौरान अग्निपथ योजना का कोई सीधा संदर्भ नहीं दिया। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश के अलग-अलग हिस्सों इस नई सैन्य भर्ती नीति का विरोध हो रहा है। हालांकि विरोध के बावजूद सेना ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत सैनिकों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

सेना ने कहा कि नए मॉडल के तहत सभी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बल की भर्ती वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है और यह जुलाई से शुरू होगा। केंद्र यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि यह फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। सेना के अधिकारियों ने रविवार को इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जारी कर इस योजना की जरूरत को बताया।

इस बीच, केंद्र की नई भर्ती योजना को लेकर देश के कुछ हिस्सों में बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर सोमवार को 500 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पिछले पांच दिनों में प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई आगजनी और दंगों के कारण रेलवे को संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ है।

इस योजना के विरोध में कांग्रेस नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। कनॉट प्लेस के पास शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को रोकने के बाद कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक जाम देखा गया क्योंकि पुलिस ने शहर और उसके सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है।

