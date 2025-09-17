PM Modi 75th Birthday: आज दिनभर क्या करेंगे पीएम मोदी? जानिए बर्थडे के दिन क्या है उनका प्लान

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता देशभर में जश्न मना रहे हैं। वहीं, आम लोग यह जानने में रुचि रखते हैं कि देश का सर्वोच्च नेता आज क्या करेगा, क्योंकि उनका हर कदम राष्ट्र की दिशा तय करता है।

गौरतलब है कि जन्मदिन के खास मौके पर पीएम 17 सितंबर को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 12 बजे धरातल पर 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वह कई अन्य पहलों का शिलान्यास, शुभारंभ और सभा को संबोधित भी करेंगे। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा शहर में जन्मे नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने लगातार तीन कार्यकाल (2001-14) तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और अब 2014 के बाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं।

प्रधानमंत्री 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और देश भर के अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा।

हर साल की तरह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 'सेवा पखवाड़ा' शुरू कर रही है - प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रमों का एक पखवाड़ा, जो नागरिक कल्याण और मानव सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एक लाख स्वास्थ्य शिविर

एक लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएँगे, जिससे यह देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बन जाएगा। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में रोज़ाना स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएँगे।

इस राष्ट्रव्यापी सघन अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर महिला-केंद्रित निवारक, प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।

PM मोदी के जन्मदिन के अवसर पर CM रेखा गुप्ता ने रक्त दान किया



◆ आज PM मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ने 15 दिनों का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया है

आज PM मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ने 15 दिनों का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया है

इस अभियान के तहत, देशव्यापी रक्तदान अभियान भी आयोजित किए जाएँगे। रक्तदाताओं को ई-रक्तकोष पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और MyGov के माध्यम से प्रतिज्ञा अभियान चलाए जाएँगे। लाभार्थियों को पीएम-जेएवाई, आयुष्मान वय वंदना और आभा योजना के अंतर्गत नामांकित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में एक क्लिक से सीधे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत धनराशि हस्तांतरित करेंगे। देश की लगभग दस लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। यह चैटबॉट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित होगी।

एक सरकारी बयान के अनुसार, वह राज्य के लिए एक करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड वितरित करेंगे।

प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के लिए 'आदि सेवा पर्व' का शुभारंभ करेंगे, जो आदिवासी गौरव और राष्ट्र निर्माण की भावना के संगम का प्रतीक होगा। इस पहल में आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित सेवा-उन्मुख गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होगी।

पीएम मित्र पार्क

प्रधानमंत्री मोदी धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। 2,150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस पार्क में विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिनमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, आधुनिक सड़कें आदि शामिल हैं, जो इसे एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप बनाती हैं। इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को भी काफी लाभ होगा क्योंकि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।

प्रधानमंत्री राज्य की "एक बगिया माँ के नाम" पहल के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह की एक लाभार्थी को एक पौधा भेंट करेंगे। मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक महिलाएँ "माँ की बगिया" विकसित करेंगी। महिला समूहों को पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पिछला जन्मदिन कैसे मनाया था?

पिछले साल 74 साल के होने पर, प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा आए थे जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों से बातचीत की और भुवनेश्वर में 3800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना 'सुभद्रा' का भी शुभारंभ किया। यह सबसे बड़ी, एकल महिला-केंद्रित योजना 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को कवर करती है।

