PM Modi 75th Birthday: पीएम मोदी को मिले 1300 तोहफों की आज होगी ई-नीलामी, जानिए इसके पीछे की वजह
By अंजली चौहान | Updated: September 17, 2025 09:36 IST2025-09-17T09:34:49+5:302025-09-17T09:36:05+5:30
PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1,300 से अधिक उपहारों की ऑनलाइन नीलामी 17 सितंबर को उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू होगी और 2 अक्टूबर तक चलेगी। उल्लेखनीय वस्तुओं में देवी भवानी की मूर्ति शामिल है, जिसकी शुरुआती कीमत 1.03 करोड़ रुपये है और अयोध्या के राम मंदिर का एक मॉडल जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपये है।
PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और पूरे देश में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वहीं पीएम खुद अपने जन्मदिन पर जनता को कई योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1,300 से ज़्यादा उपहार, जिनमें देवी भवानी की एक मूर्ति और अयोध्या के राम मंदिर का एक मॉडल शामिल है, बुधवार से शुरू होने वाली एक ऑनलाइन नीलामी में नीलाम होंगे।
नीलामी का सातवाँ संस्करण 17 सितंबर को शुरू होगा, जो मोदी के 75वें जन्मदिन के साथ मेल खाता है, और 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
पीएम मेमेंटोज़ वेबसाइट के अनुसार, देवी भवानी की मूर्ति का आधार मूल्य 1.03 करोड़ रुपये है, जबकि राम मंदिर मॉडल की कीमत 5.5 लाख रुपये है। शीर्ष पाँच वस्तुओं में 2024 पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं द्वारा पहने गए तीन जोड़ी जूते भी शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 7.7 लाख रुपये है।
अन्य उपहारों में जम्मू-कश्मीर का एक पश्मीना शॉल, राम दरबार की एक तंजौर पेंटिंग, एक धातु की नटराज मूर्ति, गुजरात की एक रोगन कलाकृति और एक हाथ से बुना हुआ नागा शॉल शामिल हैं।
संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष की एक विशेष विशेषता पेरिस पैरालिंपिक खेलों में भारत के पैरा-एथलीटों द्वारा दान की गई खेल स्मृति चिन्ह हैं, जो "लचीलेपन और उत्कृष्टता" का प्रतीक हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में इस नीलामी की घोषणा की, जहाँ ये वस्तुएँ वर्तमान में प्रदर्शित हैं।
2019 में पहली नीलामी के बाद से, मोदी के उपहारों की नीलामी से नमामि गंगे परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई गई है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और संरक्षण है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह ई-नीलामी न केवल इतिहास के एक अंश को अपने पास रखने का अवसर है, बल्कि एक नेक काम का समर्थन करने का भी अवसर है।"