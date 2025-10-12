PM Kisan Yojana: क्या दीवाली से पहले आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा, जानिए क्यों

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। आमतौर पर, ये किस्तें हर चार महीने में जारी की जाती हैं।

20वीं किस्त अगस्त 2025 में वितरित की गई थी। चार महीने का चक्र पूरा होने के साथ, उम्मीद है कि सरकार इस बार 21वीं किस्त में देरी नहीं करेगी। देश भर के किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, जम्मू-कश्मीर और तीन अन्य राज्यों के किसानों के लिए यह इंतजार खत्म हो गया है। 7 अक्टूबर को उन्हें 21वीं किस्त समय से पहले वितरित कर दी गई थी। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से किसानों को हुए नुकसान के कारण, उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए यह किस्त समय से पहले भेज दी गई थी।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 8.5 लाख से अधिक किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 170 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब जारी होगी?

2023 में यह किस्त 15 नवंबर को और 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की गई थी। पिछले साल की तय समय-सारिणी के अनुसार, 21वीं किस्त अब तक जारी हो जानी चाहिए थी।

हालाँकि, अभी तक केवल चार राज्यों - पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर - के किसानों के खातों में ही धनराशि जमा हुई है। अन्य राज्यों के किसान अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं।

हालाँकि सरकार द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिवाली से पहले किसानों के खातों में 2,000 रुपये जमा हो सकते हैं। इसका मतलब है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 के आगामी हफ्तों में आने की संभावना है।

इन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिलेगी

जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, जिनका आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है, या जिनका आईएफएससी कोड गलत है, बैंक खाता बंद है, या व्यक्तिगत विवरण मेल नहीं खाते हैं, उन्हें इस किस्त से बाहर रखा जा सकता है।

इन समस्याओं के कारण, धन हस्तांतरण रुक सकता है। कुल मिलाकर, जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, सही दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं, और अपने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक कर लिया है, उन्हें दिवाली का तोहफा मिल सकता है। हालाँकि, जिन किसानों के विवरण में त्रुटियाँ या जानकारी गायब है, उन्हें किस्त नहीं मिल सकती है।

कैसे जांचें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम-किसान सूची में है या नहीं, तो यह आसान है;

आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएँ।

'किसान कॉर्नर' सेक्शन में जाएँ और 'लाभार्थी सूची' पर क्लिक करें।

अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गाँव चुनें।

'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें और सूची देखें।

