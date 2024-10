PM Internship Scheme 2024 to Launch Today: आज से शुरू हुई पीएम इंटर्नशिप योजना, जानें क्या होगी योग्यता? कब कर सकेंगे आवेदन और सब कुछ

PM Internship Scheme 2024 to Launch Today: भारतीयों युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। 3 अक्टूबर से आधिकारि रूप से पीएम इंटर्नशिप योजना को शुरू कर दिया गया है जिसके तहत युवा अपनी पढ़ाई के बाद इसके जरिए काम कर सकते है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।

केंद्र सरकार के अनुसार, पीएम इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य वास्तविक दुनिया के कारोबारी माहौल में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इंटर्नशिप उद्योगों में सतत विकास को बढ़ावा देते हुए कार्यबल में कौशल अंतर को पाटने में मदद करेगी। अग्रणी कंपनियों के साथ जुड़कर, इंटर्न पेशेवर कार्य वातावरण और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे दीर्घकालिक रोजगार हासिल करने की उनकी संभावनाएँ बेहतर होंगी।

पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत वजीफा और फंडिंग प्रत्येक इंटर्न को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से केंद्र सरकार से 4,500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कंपनियाँ अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड से प्रति इंटर्न 500 रुपये अतिरिक्त प्रदान करेंगी।

वजीफा यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि प्रतिभागी एक साल के इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान खुद को बनाए रख सकें, जिससे यह देश भर के युवाओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाएगा।

पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें पूर्णकालिक रोजगार में नहीं लगे होना चाहिए। इंटर्नशिप उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कक्षा 10 या उससे अधिक उत्तीर्ण की है, लेकिन कुछ समूहों को इससे बाहर रखा गया है। सरकारी नौकरी वाले परिवारों या आयकरदाता उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता नहीं है।

इसके अलावा, IIT, IIM या IISER जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक, साथ ही CA या CMA योग्यता वाले व्यक्ति भी आवेदन करने से बाहर रहेंगे।

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर, 2024 से शुरू होगी। कंपनियाँ अपने उपलब्ध इंटर्नशिप पदों को एक समर्पित पोर्टल पर अपलोड करेंगी, जहाँ आवेदक अपना विवरण जमा कर सकते हैं। पोर्टल को प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शी और कुशल उम्मीदवार चयन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आवेदन करने के बाद, उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे।

पीएम इंटर्नशिप योजना युवाओं और उद्योग दोनों को पर्याप्त लाभ प्रदान करती है। युवाओं के लिए, यह कार्यक्रम व्यावहारिक प्रशिक्षण और पेशेवर कार्य वातावरण के लिए मूल्यवान अनुभव प्रदान करता है, जिससे उनकी नौकरी के लिए तत्परता में सुधार होता है।

