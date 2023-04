नगालैंडः वानसोई की महिलाओं को पहली बार मोरंग में मिला प्रवेश, बजाया लॉगड्रम; पीएम मोदी ने की गाँव के लोगों की तारीफ

Highlights राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक ने बताया कि वानसोई की महिलाओं को पहली बार मोरंग में प्रवेश करने और डमरू बजाने की अनुमति दी गई है। सांसद के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ने वानसोई गांव की महिलाओं की तारीफ की। पीएम ने कहा-एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, जो महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रगतिशील लैंगिक नीतियां अपनाने के लिए नगालैंड के वानसोई गांव के लोगों की सराहना की है। दरअसल एक ट्वीट में राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक ने बताया कि वानसोई की महिलाओं को पहली बार मोरंग में प्रवेश करने और डमरू बजाने की अनुमति दी गई है। अब तक की परंपरा में इसने कभी भी महिलाओं को मोरंग के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं दी।

सांसद के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ने वानसोई गांव के लोगों की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया- “एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, जो महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। वानसोई गांव के लोगों को बधाई।”

A very important step, which will give a boost to dignity and empowerment of women. Compliments to the people of Wansoi village. https://t.co/BBLzvgnnAH

कोन्याक ने कहा- "वानसोई गांव के नेताओं के सामूहिक ज्ञान के लिए आभार, जिन्होंने यह समझा है कि आज के प्रगतिशील समाज में महिलाएं भी समान सदस्य हैं और वानसोई की महिलाओं को पहली बार मोरंग में प्रवेश करने और लॉगड्रम बजाने की अनुमति दी! अब तक की परंपरा के मुताबिक, महिलाओं को कभी भी मोरंग के अंदर भी कदम रखने की अनुमति नहीं दी जाती थी"।

A tribute of gratitude to the collective wisdom of Wansoi village leaders who have understood that in today’s progressive society women also are equal members & allowed women of Wansoi to enter the Morung & play the logdrum for the first time! hitherto tradition never allowed… pic.twitter.com/faOB8FLYsN