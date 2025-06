Plane Crash: क्यों और कैसे हुआ अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त?

Plane Crash: अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के अहमदाबाद-लंदन विमान ने उड़ान भरने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को मेडे कॉल दिया था और वह भी एयरपोर्ट की परिधि के बाहर दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ ही क्षण पहले। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर नामक इस विमान में 230 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों सहित 242 लोग सवार थे।

नागरिक उड्डयन निदेशालय (DGCA) ने पुष्टि की है कि सह-पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया था, लेकिन उसके बाद विमान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बयान में कहा गया है, "विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। विमान की कमान कैप्टन सुमीत सभरवाल के पास थी, उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे और कैप्टन सुमीत सभरवाल 8200 घंटों के अनुभव वाले एलटीसी हैं। सह-पायलट के पास 1100 घंटों का उड़ान अनुभव था। एटीसी के अनुसार, विमान अहमदाबाद से रनवे 23 से 1339 IST (0809 UTC) पर रवाना हुआ।"

बयान में कहा गया, "इसने एटीसी को मेडे कॉल किया, लेकिन उसके बाद एटीसी द्वारा की गई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया।"

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today, 12 June 2025.



