'पायलटों के हाथ पीछे बांधे गए': ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्र पर बड़ा हमला किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने पाकिस्तानियों से कहा कि हम उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान पर हमला किया और हमारे पायलटों से कहा कि वे उनकी रक्षा प्रणालियों पर हमला न करें? इसका मतलब है कि आपने उनके हाथ पीछे बाँध दिए।"

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) को ऑपरेशन सिंदूर वाली रात तनाव न बढ़ाने और युद्धविराम की मांग करने का निर्देश दिया था। कांग्रेस सांसद ने आश्चर्य जताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बमुश्किल आधे घंटे बाद ही पाकिस्तान को फोन करके कहा, "हमने गैर-सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते।"

राहुल गांधी ने आश्चर्य जताया कि राजनाथ सिंह ने भारत की योजनाओं का खुलासा क्यों किया—वे क्या करेंगे और कहाँ हमला करेंगे? कांग्रेस सांसद ने कहा कि ऐसा करके भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि उसके पास उनका सामना करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है।

