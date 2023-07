महाराष्ट्र: अजित पवार के एनसीपी के खिलाफ बगावत पर संजय राउत ने कहा- 'लोग इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे'

Highlights संजय राउत ने कहा, कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- दागी नेताओं को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ अजित पवार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में शामिल हुए हैं

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजित पवार ने रविवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस घटना पर शिवसेना (यूबीटी) संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अभी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में राकांपा प्रमुख शरद पवार से बात की है।

संजय राउत ने कहा, “कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है। उन्हें अपने तरीके से चलने दो। मेरी अभी शरद पवार से बात हुई। उन्होंने कहा, "मैं मजबूत हूं। हमें लोगों का समर्थन प्राप्त है। हम उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे।" हां, लोग इस खेल को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी में आए संकट पर शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, वे ''भ्रष्ट हैं और जेल में बंद हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा "किसी भी कीमत पर सत्ता चाहने वाले राजनीतिक अवसरवादियों" से बनी है और इसे वैचारिक गठबंधन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "सिद्धांतों को धिक्कार है, बीजेपी को देश में वैचारिक गठबंधन के बारे में बात करने वाली आखिरी पार्टी होनी चाहिए। वे सिर्फ राजनीतिक अवसरवादी हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। महाराष्ट्र में नवीनतम विकास के साथ, वे विधायक जो भ्रष्ट थे और जेल गए थे मंत्री पद की शपथ ली जा रही है!"

