राजौरी हमले को लेकर महबूबा मुफ्ती का भाजपा पर हमला, कहा- उन्हें फायदा तब होता है जब कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जाते हैं

Highlights राजौरी आतंकी हत्या को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को फायदा तब होता है जब कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना क्यों हुई, इस सवाल की कोई जवाबदेही नहीं है?

श्रीनगर: राजौरी आतंकी हत्या को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "भाजपा को फायदा तब होता है जब कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जाते हैं क्योंकि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव चलाते हैं और कश्मीरियों को बदनाम करते हैं। यह घटना क्यों हुई, इस सवाल की कोई जवाबदेही नहीं है?"

People in the area informed that they informed about the terrorist activities. In Rajouri too people complained that Army was responsible for it. Army said they will conduct an inquiry, where is the report?: PDP chief Mehbooba Mufti on Rajouri terror killing

मुफ्ती ने कहा, "इलाके के लोगों ने बताया कि उन्होंने आतंकी गतिविधियों की जानकारी दी थी। राजौरी में भी लोगों ने शिकायत की कि इसके लिए सेना जिम्मेदार है। सेना ने कहा जांच कराएंगे, रिपोर्ट कहां है? लद्दाख भी हमारा हिस्सा है अगर वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है तो अच्छा है। उन्होंने धारा 370 को निरस्त करने के लिए कोई समिति नहीं बनाई फिर लद्दाख में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का नाटक क्यों हो रहा है।"

Ladakh is also our part if people there can get some relief it is good. They did not form any committee for the abrogation of Article 370 then why there is a drama of High-powered committee formation in Ladakh: PDP chief Mehbooba Mufti on Rajouri terror killing pic.twitter.com/9hxubuHayh