Patra Chawl land scam case: शिवसेना सांसद राउत के घर मिले 11.50 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी, ईडी ने किया खुलासा

Highlights पात्रा चॉल से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया है। करीब 9 घंटे के बाद शिवसेना नेता को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र और शिवसेना कमजोर नहीं होगी।

मुंबईः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना के सांसद संजय राउत के आवास से 11.50 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की है। ईडी की एक टीम ने धनशोधन से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में रविवार को राउत के घर पर छापेमारी की है।

Mumbai: Visuals from the premises of ED office where ED officials arrive with detained Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/HS5kDDSVRr — ANI (@ANI) July 31, 2022

शिवसेना नेता संजय राउत के वकील विक्रांत सबने ने मुंबई में कहा कि उन्होंने (ईडी) प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सीज किया है, जो उन्हें महत्वपूर्ण लगे हैं। लेकिन उन्होंने पात्रा चॉल से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया है। करीब 9 घंटे के बाद शिवसेना नेता को हिरासत में लिया गया।

The Enforcement Directorate has seized Rs 11.50 lakhs unaccounted cash from the residence of Sanjay Raut: Sources pic.twitter.com/xQktWfxuIh — ANI (@ANI) July 31, 2022

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत लोगों को मार-पीटकर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र और शिवसेना को कमजोर करने के लिए है लेकिन महाराष्ट्र और शिवसेना कमजोर नहीं होगी। संजय राउत झुकेगा नहीं और पार्टी भी नहीं छोड़ेगा।

राउत ने रविवार को दक्षिण मुंबई में स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले कहा कि वह झुकेंगे नहीं और न ही पार्टी छोड़ेंगे। राउत को भांडुप में उनके घर से ईडी कार्यालय ले जाया गया, जिसके बाहर उन्होंने कहा, ''वे (ईडी) मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं।'' उन्होंने कहा, ''झुकूंगा नहीं।''

Mumbai: ED has given a fresh summon to Sanjay Raut, today morning. On that basis, Sanjay Raut has come to the ED office to record the statement. He has neither been arrested nor been detained: Vikrant Sabne, Sanjay Raut's advocate pic.twitter.com/twYMffywuq — ANI (@ANI) July 31, 2022

ईडी ने राउत के खिलाफ कई समन जारी करने के बाद यह कार्रवाई की है। आखिरी समन 27 जुलाई को भेजा गया था। ईडी ने राउत को मुंबई की एक 'चॉल' के पुनर्विकास और उनकी पत्नी व 'सहयोगियों' से संबंधित लेनदेन में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था।

#WATCH | Mumbai: Detained Shiv Sena leader Sanjay Raut at the terrace of the ED office building after he was brought there by ED officials in connection with Patra Chawl land scam case pic.twitter.com/Z09Y12nQX6 — ANI (@ANI) July 31, 2022

रविवार सुबह सात बजे ईडी के अधिकारी सीआरपीएफ कर्मियों के साथ राउत के घर पहुंचे और छापेमारी शुरू की। शाम पांच बजे ईडी कार्यालय लाए जाने के कुछ देर बाद राज्यसभा सदस्य राउत ने कोई भी गलत काम करने से इनकार किया और आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राउत ने ईडी की कार्रवाई के कुछ देर बाद ट्वीट किया, 'मैं बाला साहेब ठाकरे की कसम खाता हूं मैंने कोई घोटाला नहीं किया। मैं मर जाउंगा, लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा'

#WATCH | Mumbai: Earlier visuals of Shiv Sena leader Sanjay Raut when he was taken to the ED office after being detained by ED officials from his residence pic.twitter.com/nZrWKecNeI — ANI (@ANI) July 31, 2022

