Patra Chawl case: शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट ने 4 अगस्त तक ED की हिरासत में भेजा, जानिए पूरा मामला

Highlights ED ने संजय राउत की 8 दिन की हिरासत मांगी थी। संजय राउत के वकील कोर्ट में दलील पेश किया। न शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया था।

मुंबईः मुंबई कोर्ट ने पात्रा चॉल घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक ED की हिरासत में भेज दिया है। राउत को मुंबई में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। राउत को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया।

ED ने संजय राउत की 8 दिन की हिरासत मांगी थी। ED की रिमांड की मांग के खिलाफ संजय राउत के वकील कोर्ट में दलील पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की एक चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया था।

Mumbai | Court sends Sanjay Raut to ED custody till August 4th in connection with Patra Chawl case.

ईडी ने राउत को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश कर आठ दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने अदालत से कहा कि राउत और उनका परिवार अपराध से अर्जित धन के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं।

राउत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदारगी ने कहा कि आरोप अस्पष्ट हैं और ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते लगाए गए हैं। ईडी ने मुंबई की एक चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में रविवार मध्यरात्रि को राउत को गिरफ्तार कर लिया था।

गिरफ्तारी से पहले ईडी ने आवास पर करीब नौ घंटे तक छापेमारी की, जिसमें 11.5 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। ईडी ने रविवार को राउत के घर छापेमारी करने के बाद मुंबई की एक चॉल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

Maharashtra | Shiv Sena leader Sanjay Raut brought to the Court in Mumbai, by ED officials.