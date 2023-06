विपक्ष की बैठक पर अमित शाह का तंज, बोले- "पटना में फोटो सेशन चल रहा.."

Highlights अमित शाह जम्मू कश्मीर में दो दिवसीय दौरे पर हैं पटना में आज विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है अमित शाह ने विपक्षी की बैठक को फोटो सेशन बताया

श्रीनगर: बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को विपक्षी एकता को दिखाते हुए विपक्ष की बैठक हो रही है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई राजनीतिक दल एक मंच पर एकत्रित होकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं।

इस बीच, विपक्ष की एस बैठक को लेकर बीजेपी ने नेता मुखर होकर बोल रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में 300 से अधिक सीटें हासिल करके सरकार बनाएंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।

जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, "चाहे कितनी भी पार्टियां बैठक के लिए आएं, वे कभी एकजुट नहीं हो सकतीं।"

"Photo session in Patna...": Amit Shah's jibe at Oppn meeting, says Modi will return as PM with over 300 seats in 2024



