पीएम मोदी की मां को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर एआई वीडियो को तत्काल प्रभाव से हटाए, पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दिया आदेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 17, 2025 14:30 IST2025-09-17T14:29:53+5:302025-09-17T14:30:43+5:30
कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की मां पर बनाए गए एक एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का आदेश दिया है।
पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर बिहार कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एआई वीडियो शेयर करने पर पटना हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंतरी की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की मां पर बनाए गए एक एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश एक सुनवाई के दौरान दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट के इस आदेश को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
बता दें कि बिहार कांग्रेस ने ट्विटर पर मोदी की दिवंगत मां का एआई के इस्तेमाल के जरिये निर्मित कथित वीडियो को साझा किया था। वीडियो में ‘‘प्रधानमंत्री अपनी दिवंगत माँ के बारे में सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं, जो चुनावी राज्य बिहार में उनकी राजनीति को लेकर मोदी की आलोचना करती दिख रही हैं।
भाजपा और उसके सहयोगियों ने वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और इसे ‘‘शर्मनाक’’ बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि विपक्षी पार्टी मोदी पर निशाना साधने के लिए किस हद तक गिर सकती है। यह इसकी बानगी है। जबकि कांग्रेस का कहना था कि प्रधानमंत्री या उनकी मां के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया गया है।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा था कि उन्हें क्या आपत्ति है? सिर्फ इसलिए कि एक मां अपने बेटे को कुछ सही करने की सीख देने की कोशिश कर रही है, इसमें अनादर कहां है? यह न तो उस मां का अनादर है, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, और न ही बेटे का।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साझा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर गाली दी गई थी। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आम लोगों के साथ साथ भाजपा और एनडीए के घटक दलों ने नाराजगी जताई थी और राहुल-तेजस्वी से माफी मांगने को कहा था।