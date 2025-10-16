परसा विधानसभा सीटः तेजप्रताप यादव की साली डॉ. करिश्मा राय को तेजस्वी ने दिया टिकट, छपरा से चुनाव लड़ेंगी खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा

Highlights नामांकन के लिए भागलपुर जेल से बाहर आए हैं। करिश्मा खुद को राजनीति के जरिए समाज में बदलाव लाने वाली डॉक्टर” कहती हैं। महिलाओं की सुरक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रही हैं।

पटनाः चुनाव में इस बार राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का एक खास फैसला सुर्खियों में है। उन्होंने सारण जिले के परसा विधानसभा सीट से अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की साली डॉ. करिश्मा राय को टिकट दिया है। करिश्मा राय पेशे से डेंटिस्ट हैं। करिश्मा राय तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं। वहीं, छपरा से राजद ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। उधर, रीतलाल यादव भी दानापुर से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे नामांकन के लिए भागलपुर जेल से बाहर आए हैं।

बता दें कि करिश्मा राय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय के बड़े भाई विधान चंद्र राय की बेटी हैं। ऐसे में करिश्मा राय की एंट्री इस बार खास मानी जा रही है। दरअसल परसा सीट वही है जहां से कभी उनके चाचा चंद्रिका राय विधायक रहे थे। चंद्रिका राय अब जदयू में शामिल हो चुके हैं।

जबकि राजद ने अब उन्हीं के परिवार की दूसरी पीढ़ी करिश्मा राय पर दांव लगाया है। डॉ. करिश्मा राय ने मेडिकल की पढ़ाई के बाद समाजसेवा को अपना रास्ता चुना और 2020 में औपचारिक रूप से राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी में उनकी एंट्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पटना में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी।

करिश्मा खुद को राजनीति के जरिए समाज में बदलाव लाने वाली डॉक्टर” कहती हैं। वे महिलाओं की सुरक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रही हैं। उल्लेखनीय है कि परसा सीट की सियासत हमेशा से लालू परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रही है। 2020 के चुनाव में यहां से राजद के छोटे लाल राय ने जीत दर्ज की थी।

लेकिन बाद में वे पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। ऐसे में अब 2025 के चुनाव में परसा में मुकाबला दिलचस्प होगा। एक तरफ होंगी लालू परिवार की नई प्रतिनिधि करिश्मा राय और दूसरी तरफ वही छोटे लाल राय जो कभी राजद के टिकट पर जीते थे।

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सारण जिले की परसा सीट से राजद के छोटे लाल राय ने जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर जदयू के उम्मीदवार और तेज प्रताप यादव के ससुर, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय रहे थे। छोटे लाल राय ने 17,293 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। यह सीट पहले से ही राजद के कब्जे में थी।

