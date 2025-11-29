Parliament winter session: सरकार ने रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद के शीतकालीन सत्र में SIR मुद्दे पर हंगामा होने की संभावना

सर्वदलीय बैठक के दौरान, सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ठीक से चलाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग मांगेगी। सेशन 19 दिसंबर को खत्म होगा, इस दौरान कई ज़रूरी कानूनों पर चर्चा और पास होने का शेड्यूल है।

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ऑल-पार्टी मीटिंग रविवार को सुबह 11 बजे होगी। जो सत्र शुरू होने से एक दिन पहले है। इसके बाद शाम 4 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बिज़नेस एडवाइज़री काउंसिल की मीटिंग होगी। सोमवार को सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी। सर्वदलीय बैठक के दौरान, सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ठीक से चलाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग मांगेगी। सेशन 19 दिसंबर को खत्म होगा, इस दौरान कई ज़रूरी कानूनों पर चर्चा और पास होने का शेड्यूल है।

SIR को लेकर हो सकता है संसद में हंगामा

टीएमसी के सीनियर लीडर डेरेक ओ'ब्रायन के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां पार्लियामेंट सेशन के दौरान पश्चिम बंगाल और देश के दूसरे हिस्सों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज — और उससे जुड़ी कथित मौतों — का मुद्दा उठा सकती हैं। टीएमसी समेत विपक्ष, जो 2026 के बीच में पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में लगातार चौथी बार जीतना चाहता है, चुनाव आयोग पर ग्राउंड स्टाफ पर कम टाइमलाइन और “काम न आने वाली डेडलाइन” के ज़रिए “SIR से जुड़ा अमानवीय दबाव” डालने का आरोप लगा रहा है।

ओ'ब्रायन ने दावा किया कि "तेज़ी से" वोटर-रोल रिवीजन से बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और लोगों में डर, थकान और मौतें हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सवाल उठाएगी कि पश्चिम बंगाल की "सबसे ज़्यादा जांच" क्यों की गई, जबकि एक जैसे डेमोग्राफिक्स वाले कई बॉर्डर वाले राज्यों को छूट क्यों दी गई है। 

ओ'ब्रायन ने पूछा, "त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, जो बांग्लादेश और म्यांमार जैसे बॉर्डर वाले देश हैं, उन्हें पूरी तरह से छूट क्यों दी गई है? असम में हल्का स्पेशल रिवीजन क्यों है? क्या असली इरादा बंगाली पहचान को चुनौती देना और सिस्टमैटिक तरीके से बंगाली वोटरों को रोल से हटाना है?" ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल SIR लगभग पूरा हो रहा है, जिसमें 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे गए हैं, 82 परसेंट डिजिटाइज़ हो चुके हैं, और 99.8 परसेंट वोटर डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल हो चुके हैं।

वोटर रोल के “प्योरिफिकेशन” का दूसरा फेज़ — बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले किया गया था — 4 नवंबर को शुरू हुआ और इसमें पश्चिम बंगाल समेत नौ राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होने की उम्मीद है।

