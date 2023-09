विशेष सत्र से पहले संसद कर्मचारियों को मिली नई यूनिफार्म, सामने आईं तस्वीरें, देखें

नई दिल्ली: संसद के कर्मचारी अगले सप्ताह से पांच दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत से भारतीय स्पर्श वाली नई वर्दी पहनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कर्मचारी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक छोटी पूजा के बाद नए भवन में स्थानांतरित हो जाएंगे। हालांकि, सत्र आधिकारिक तौर पर 18 सितंबर को शुरू होगा।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद कर्मचारियों के लिए नई वर्दी में खाकी रंग की पैंट, नेहरू जैकेट, सूती साड़ी, कुर्ता पायजामा और अन्य शामिल हैं। सूत्रों ने एएनआई को बताया, "संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र से संसद के कर्मचारी जल्द ही अपने-अपने विभागों के लिए नई वर्दी में नजर आएंगे। सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है।"

सूत्रों ने बताया, "संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के दौरान चैंबर अटेंडेंट, अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और मार्शल सभी अपने-अपने विभागों के लिए नई वर्दी में नजर आएंगे। सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने संसद कर्मचारियों के ड्रेस कोड में हालिया बदलाव के लिए भाजपा पर निशाना साधा। सबसे पुरानी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर अपने चुनाव चिन्ह कमल के साथ एक नई वर्दी लेकर आई है।

