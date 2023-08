Parliament Monsoon Session Updates: शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता..., अमित शाह ने राज्यसभा में कहा

Highlights लंबे शब्दों को बोलने से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता...। दिल्ली से संबंधित विधेयक आपातकाल लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है।

Parliament Monsoon Session Updates: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा विपक्ष और आप सरकार पर हमला बोला। "शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता... ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर, लंबे शब्दों को बोलने से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता...।"

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah replies on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 in the Rajya Sabha



"Shabdon ke shringar se asatya ko satya nahi banaya ja sakta...Oxford ki dictionary ke sundar, lambe shabdon ko bolne se asatya satya nahi ho jata… pic.twitter.com/eAprznZRPq — ANI (@ANI) August 7, 2023

अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को खुश करने के लिए दिल्ली से संबंधित विधेयक का विरोध कर रही है। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली से संबंधित विधेयक आपातकाल लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है।

#WATCH | "...We are making amendments to Constitution not to bring Emergency...Congress has no right to speak on democracy," Union Home Minister Amit Shah replying on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 in the Rajya Sabha. pic.twitter.com/IEaeECrDH3 — ANI (@ANI) August 7, 2023

Rajya Sabha Chairman again pulls up TMC MP Derek O'Brien, saying, "You only got up to create disruption and disturbance".



Union Home Minister Amit Shah is replying on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 in the Rajya Sabha. pic.twitter.com/NlfDkQDnKH — ANI (@ANI) August 7, 2023

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (विधेयक) 2023 की राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान सभा में सबसे पहला संविधान संशोधन पारित किया गया था। तब से संविधान को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। हम संविधान में बदलाव आपातकाल डालने के लिए नहीं लाए हैं। संविधान में बदलाव उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री की सदस्यता को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं।

#WATCH | They (AAP govt) transferred officers in Vigilance Department because files related to 'excise scam' were lying there...: Union Home Minister Amit Shah on the National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 in the Rajya Sabha. pic.twitter.com/vWHDiNF0sQ — ANI (@ANI) August 7, 2023

कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, कई बार केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की, उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस समय इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं हुई... कई सदस्यों द्वारा बताया गया कि केंद्र को शक्ति हाथ में लेनी है। हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति दी हुई है।

