Parliament Session 2024 Live: 99 पर अटके, पीएम मोदी बोले-2014, 2019 और 2024 में शतक नहीं लगा सके, आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने 'शोले' फ़िल्म का किया जिक्र, देखें वीडियो

Parliament Session 2024 Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किकांग्रेस और उसका तंत्र आजकल ‘बच्चे’ का मन बहलाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से कहा कि जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ, ईमानदारी से जनादेश को समझने की कोशिश करो, स्वीकार करो। कांग्रेस ‘परजीवी कांग्रेस’ के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि जिससे गठबंधन करती है तो उसी का वोट खा जाती है। कांग्रेस 2014, 2019 और 2024 में 100 सीट को भी पार नहीं पा सके। 2014 में 44 सीट, 2019 में 52 और 2024 में 99 सीट ला सकी।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "In the last 10 years, we have taken India's economy to number 5 from number 10. Now, we will take the country's economy to number 3. In the last 10 years, we have made India a big manufacturer of mobile phones, made India a big… pic.twitter.com/SWq6w9vMhM

पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में केवल 2 सीट जीतीं। कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी ने 'शोले' फ़िल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। उसमें एक मौसी जी थीं... तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। अरे मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो डुबोई है, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "I remember an incident, there was a boy who scored 99 marks and he used to show it to everyone. When people heard 99, they used to encourage him a lot. Then a teacher came and said why are you distributing sweets? He did not score 99 out of 100… pic.twitter.com/bfYYMKB1id