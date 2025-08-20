Parliament Session: अमित शाह के PM, CM हटाने संबंधी विधेयक के पेश करते ही हंगामा, विपक्ष ने फाड़ी बिल की कॉपी

Parliament Monsoon Session Live Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज, 20 अगस्त को संसद में तीन विधेयक पेश किए। अमित शाह जैसे ही बिल को पेश करने के लिए खड़े हुए और संबोधन शुरू किया वैसे ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। अमित शाह ने तीन विधेयक पेश किए - केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025।

हालांकि, उनके संबोधन के दौरान ही विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी नेता एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इन विधेयकों को पेश करने के कदम का विरोध किया, जिसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

ओवैसी ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा, "यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देता है। यह विधेयक अनिर्वाचित लोगों को जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देगा।"

उन्होंने आगे कहा, "इस विधेयक की धाराओं का इस्तेमाल सरकारों को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। यह विधेयक गेस्टापो बनाने के अलावा और कुछ नहीं है।"

ये तीनों विधेयक एक बिल्कुल नए कानूनी ढाँचे का प्रस्ताव करते हैं जो जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों, और केंद्र में केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर लागू होगा।

बिल में यह भी कहा गया है कि बर्खास्त मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इन विवादास्पद विधेयकों को "पूरी तरह से विनाशकारी" बताया।

अमित शाह द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद लोकसभा में तिवारी ने कहा, "भारतीय संविधान कहता है कि कानून का शासन होना चाहिए, और इसका आधार यह है कि आप दोषी साबित होने तक निर्दोष हैं। यह विधेयक इसे बदलने की उम्मीद करता है। यह एक कार्यकारी एजेंसी के अधिकारी को प्रधानमंत्री का बॉस बनाता है।"

मनीष तिवारी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया कि वे विपक्षी नेताओं को विधेयकों के खिलाफ अपनी दलीलें रखने दें।

