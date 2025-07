SIR के खिलाफ हल्ला बोल, चौथे दिन इंडिया ब्लॉक के सांसदों का संसद में विरोध प्रदर्शन, बिहार विधानसभा के बाहर हंगामा, देखिए वीडियो

Highlights एसआईआर की आड़ में मतदाता सूची में हेराफेरी की जा रही है। सांसद मकर द्वार पर खड़े हो गए और मांग की कि मतदाता सूची संशोधन को रोका जाए। राज्यसभा में कई पार्टी सांसदों ने भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किए हैं।

नई दिल्लीः भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) के सांसदों ने लगातार चौथे दिन चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सांसद संसद के मकर द्वार पर एकत्रित हुए और इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की। विपक्षी दल मानसून सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा और राज्यसभा में इस पुनरीक्षण प्रक्रिया पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और हर दिन स्थगन प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि एसआईआर की आड़ में मतदाता सूची में हेराफेरी की जा रही है।

#WATCH | Delhi: INDIA bloc MPs stage a protest outside the Parliament, against the Special Intensive Revision (SIR) exercise being carried out by the Election Commission of India ahead of the Bihar Assembly Elections. pic.twitter.com/Cmuiwr8c83 — ANI (@ANI) July 24, 2025

#WATCH | Delhi: INDIA bloc MPs stage a protest outside the Parliament, against the Special Intensive Revision (SIR) exercise being carried out by the Election Commission of India ahead of the Bihar Assembly elections pic.twitter.com/0Qhe7EqfQW— ANI (@ANI) July 24, 2025

#WATCH | Delhi | Congress Parliamentary Party Chairperson and MP, Sonia Gandhi, arrives in Parliament to join Opposition's protest against Bihar SIR pic.twitter.com/vRuMfGaRUc— ANI (@ANI) July 24, 2025

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) सांसद महुआ मांझी, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सांसद मनोज झा और कई अन्य नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। "SIR - लोकतंत्र पर हमला" लिखे बैनर लेकर सांसद मकर द्वार पर खड़े हो गए और मांग की कि मतदाता सूची संशोधन को रोका जाए।

#WATCH | Delhi | Congress Parliamentary Party Chairperson and MP, Sonia Gandhi, joins Opposition's protest against Bihar SIR; INDIA bloc demands rollback of SIR exercise pic.twitter.com/avQjGF1TUc — ANI (@ANI) July 24, 2025

#WATCH | Delhi: Congress MP Imran Masood says, "Our Consitution gives us religious freedom. It gives us the right to freely practice our religion... Can they tell how many foreign nationals have they identified? They should put them in jail instead of misleading the country. If… pic.twitter.com/ccc4QhMTq8— ANI (@ANI) July 24, 2025

बीआर अंबेडकर की विरासत पर हमला बताया। इस बीच, राज्यसभा में कई पार्टी सांसदों ने भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किए हैं। रजनी अशोकराव पाटिल, जेबी माथेर, रंजीत रंजन, नीरज डांगी और अखिलेश प्रसाद सिंह सहित उच्च सदन के पार्टी नेताओं ने बिहार एसआईआर पर केंद्रित चर्चा के लिए गुरुवार को शून्यकाल और प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की है।

विपक्षी ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के कई घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करते हुए बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद के ‘मकर द्वार’ के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर भी ले रखा था, जिस पर ‘एसआईआर- लोकतंत्र पर वार’ लिखा हुआ था। उन्होंने ‘एसआईआर वापस लो’ के नारे लगाए।

विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद गिरिधारी यादव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अब तो सत्तापक्ष के लोग भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। यादव ने एसआईआर की कवायद का विरोध करते हुए कहा कि जो मतदाता सूची लोकसभा चुनाव में सही थी, वो विधानसभा चुनाव में गलत कैसे हो सकती है।

Web Title: Parliament Monsoon Session Live INDIA Bloc MPs Protest at Parliament Against Bihar SIR Ruckus outside Bihar Assembly, watch video