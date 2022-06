Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त के बीच, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव होने की संभावना!

Highlights अंतिम फैसला अभी किया जाना बाकी है। सूत्रों ने कहा कि सत्र 18 जुलाई से शुरू हो सकता है। 12 अगस्त को संसद सत्र समाप्त हो सकता है।

Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त के बीच होने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सिफारिश की है। शीर्ष सूत्रों के अनुसार मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त, 2022 के बीच आयोजित किया जा सकता है।

Parliament's Monsoon Session likely to commence from July 18: Sources



