Parliament Budget Session: जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं?, पीएम मोदी ने किया वार, देखें वीडियो

Highlights पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी- इतने लाख के घोटाले... देश के लाखों करोड़ रुपये बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। 'शीशमहल' बनाने के लिए नहीं किया, उन पैसों का उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार इस जगह पर राष्ट्रपति जी के संबोधन का आभार व्यक्त करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं जनता-जनार्दन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सदन में इस चर्चा में जिन-जिन लोगों ने हिस्सा लिया व चर्चा को समृद्ध किया उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाला है। एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन-सामान्य को प्रेरित करने वाला है।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "In the last 10 years, we have enhanced savings of the middle class by reducing Income Tax. Before 2014, such 'bombs' were hurled and 'bullets' were shot, that it affected the lives of people. We gradually healed those wounds and moved forward. In… pic.twitter.com/oGyE0hrYGP

#WATCH | PM Narendra Modi says, "Earlier, the headlines of the newspapers used to be related to scams and corruption...10 years have passed crores of rupees have been saved which has been used for the public...we have taken several steps which have saved a lot of money, but we… pic.twitter.com/W7q5jD3P1d— ANI (@ANI) February 4, 2025