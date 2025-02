WATCH: 10 साल हो गए, घोटाले न होने से लाखों करोड़ रुपये बचे?, वोटिंग से पहले केजरीवाल पर हमला, पीएम मोदी बोले-'शीशमहल' बनाने के लिए नहीं किया, देखें वीडियो

Highlights हमारा निरंतर प्रयास है कि हर योजना का शत प्रतिशत लाभ हर लाभार्थी को मिले। कुछ ही लोगों को दो औरों को तड़पाओ और तुष्टिकरण की राजनीति करो। जाति की बातें करना कुछ लोगों का फैशन बन गया है।

Parliament Budget Session: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अलग-अलग कदमों से लाखों करोड़ रुपये की बचत की, लेकिन इसका उपयोग ‘शीशमहल’ बनाने पर नहीं, बल्कि देश बनाने के लिए किया है। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी- इतने लाख के घोटाले... 10 साल हो गए, घोटाले न होने से देश के लाखों करोड़ रुपये बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। हमने जो अलग-अलग कदम उठाए, उनसे लाखों-करोड़ रुपये की बचत हुई।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "In the last 10 years, we have enhanced savings of the middle class by reducing Income Tax. Before 2014, such 'bombs' were hurled and 'bullets' were shot, that it affected the lives of people. We gradually healed those wounds and moved forward. In… pic.twitter.com/oGyE0hrYGP — ANI (@ANI) February 4, 2025

PM Narendra Modi says, "Without caring about political gains or loss, we removed 10 crore fake beneficiaries to ensure welfare schemes reach those who really need it... The government got Rs 2,300 crore by selling the scrap under the Swachh Bharat Mission. We have used the money… pic.twitter.com/GnHWd4jaRj— ANI (@ANI) February 4, 2025

लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने 'शीशमहल' बनाने के लिए नहीं किया, उन पैसों का उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि उनकी सरकार में कोई घोटाले नहीं होने से लाखों करोड़ रुपये बचे हैं।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "We have been working continuously by keeping the future of youth in mind. But there are a few parties that are deceiving the youth. They promise allowances at the time of elections but do not fulfill those promises. These parties are 'aapda' on… pic.twitter.com/MhRBiPLfVr — ANI (@ANI) February 4, 2025

प्रधानमंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले ‘शीशमहल’ (केजरीवाल का पूर्व आधिकारिक निवास) का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर करोड़ रुपये खर्च किए।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "There was one PM who used to continuously speak about the 21st century...at that time RK Laxman made a very interesting cartoon....that cartoon was a joke at that time, but later it became the truth...that cartoon was an example of how that PM's… pic.twitter.com/yecrarrzGk — ANI (@ANI) February 4, 2025

मोदी ने कहा, ‘‘पहले अखबारों की हेडलाइन (शीर्षक) हुआ करती थी- इतने लाख के घोटाले... 10 साल हो गए, घोटाले न होने से देश के लाखों करोड़ रुपये बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमने जो अलग-अलग कदम उठाए, उनसे लाखों-करोड़ रुपये की बचत हुई।

लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने 'शीशमहल' बनाने के लिए नहीं किया, उन पैसों का उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है।’’ उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिये बिना उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘कुछ नेताओं का फोकस (ध्यान) जकूजी पर, स्टाइलिश शावर पर है, लेकिन हमारा फोकस हर घर जल पहुंचाने पर है।

