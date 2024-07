Parliament Budget Session 2024 LIVE: केंद्र के बजट के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, विरोध में उतरा 'इंडिया' ब्लॉग; 10 पॉइंड में समझे पूरा माजरा

Parliament Budget Session 2024 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट के सामने आने के बाद विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। 23 जून को वित्त मंत्री ने यूनियन बजट सदन में पेश किया जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को खास पैकेज प्राप्त हुआ लेकिन अन्य राज्यों में बजट में ज्यादा कुछ नहीं मिला। इसे लेकर विपक्ष के तमाम नेता सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट 2024 को भेदभावपूर्ण करार दिया है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, "इस साल के केंद्रीय बजट ने बजट की अवधारणा को पहले ही नष्ट कर दिया है। उन्होंने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। इसलिए इसका विरोध कैसे किया जाए, इस पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई।"

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक कर विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की है। बजट सेशन के दौरान आज भारी हंगामे के आसार है क्योंकि सरकार ने बजट पर सदन में बहस का आयोजन किया है जिसपर विपक्ष केंद्र को घेरने वाली है।

बैठक के बाद, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी बजट को "भाजपा का बजट" करार देते हुए विरोध करने की अपनी योजना की घोषणा की।

दूसरी ओर, मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024-25 को खारिज करते हुए वित्त मंत्री पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया, "कुर्सी बचाओ बजट। सहयोगियों को खुश करना: अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे। साथियों को खुश करना: आम भारतीय को कोई राहत नहीं, बल्कि एए को लाभ। कॉपी और पेस्ट: कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले बजट।"

