Parliament Akhilesh Yadav EVM: यूपी में 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं, अखिलेश यादव ने संसद में कहा, देखें वीडियो

Highlights Parliament Akhilesh Yadav EVM: सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 संसदीय सीट जीती। Parliament Akhilesh Yadav EVM: अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रदर्शन किया है। Parliament Akhilesh Yadav EVM: सहयोगी कांग्रेस ने राज्य में छह लोकसभा सीट जीतीं।

Parliament Akhilesh Yadav EVM: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट जीत जाए तब भी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भरोसा नहीं होगा। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि जब तक ईवीएम चुनाव की व्यवस्था से नहीं हटाई जाती, तब तक समाजवादी पार्टी इस मांग को लेकर अडिग रहेगी। यादव ने कहा, ‘‘ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं होगा। मैंने चुनाव से पूर्व प्रचार के दौरान कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं, और न ही खत्म हुआ है।

#WATCH | Speaking on the paper leaks issue in Lok Sabha, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says," Why are paper leaks happening? The truth is that this is being done by the government so that it doesn’t have to give jobs to youth." pic.twitter.com/9EC1y8kUgi