Bihar Election 2025: महागठबंधन में राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा जा रहा चुनाव! CM फेस पर पप्पू यादव का बड़ा दावा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 22, 2025 16:01 IST2025-10-22T16:01:22+5:302025-10-22T16:01:28+5:30
Bihar Election 2025: पप्पू यादव से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं।
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों में बाप, बेटा, समधी, मां सबको टिकट दिया गया। कांग्रेस को छोड़ कर सभी ने टिकट बेचा। पप्पू यादव महागठबंधन से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसे में बुधवार को पप्पू यादव से जब 12 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के आमने-सामने होने को लेकर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि घटक दलों को अपने प्रत्याशी वापस लेने चाहिये। इसके साथ ही महागठबंधन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़े।
महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चा को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे नेता हर कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। साथ ही 23 अक्टूबर को महागठबंधन की होने वाली ज्वाइंट पीसी को लेकर कहा कि इसमें सारी बातें साफ हों। हर परिस्थिति में बिहार बचे। जनता चाह रही है कि महागठबंधन की सरकार बने। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह भी चर्चा की है कि बिहार में दलित हो या उच्च जाति के लोग राहुल गांधी के संघर्ष में विश्वास रखते हैं। एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं है। साथ ही हमारे महागठबंधन से भी मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया कि महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है।
बता दें कि इससे पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह आना चाहते हैं तो चुनाव के बाद भी उनका स्वागत है। कांग्रेस ही उनका सम्मान करेगी और स्वागत भी करेगी। पप्पू यादव से जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। पप्पू यादव से महागठबंधन के एकजुट नहीं होने को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अकेला पप्पू यादव एनडीए पर भारी है।
आप घबराइए नहीं। बिहार की पूरी जनता एक साथ है और एनडीए को वोट नहीं देना चाहती बल्कि महागठबंधन को वोट देगी। उन्होंने कहा कि सभी ने अपराधी और बाहुबली को टिकट दिया। ये ठीक थोड़े है लोकतंत्र और बिहार के लिए। पप्पू यादव ने कहा कि लगभग सभी की यही स्थिति है, बिहार की राजनीति करने का अब मन नहीं करता, लगता है राजनीति छोड़ दूं और लगभग मैं उसी ओर जा रहा हूं।
पप्पू यादव से जब सवाल पूछा गया कि राजद कह रही है तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो पप्पू यादव ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, ये चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो रहा है। अगर किसी और के चेहरे पर चुनाव हुआ तो सत्यानाश ही हो जाएगा। जब पप्पू यादव से पूछा गया महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी हैं तो पप्पू यादव ने कहा मुझे नहीं पता।