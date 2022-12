पप्पू यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, ट्वीट करके कहा, "अडानी की आय में उतना ही अंतर है जितना प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में है!"

Highlights पप्पू यादव ने कहा कि अडानी की आय में उतना ही अंतर है जितना पीएम की कथनी और करनी में है पप्पू यादव ने राहुल गांधी के उन आरोपों का समर्थन किया कि देश को उद्योगपति चला रहे हैं राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि देश की सरकार पीएम मोदी नहीं बल्कि उद्योगपति चला रहे हैं

पटना: जनअधिकार पार्टी के प्रमुख और लोकसभा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस सांसद और पूर्व प्रमुख राहुल गांधी के उन आरोपों का समर्थन किया, जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मौजूदा केंद्र सरकार पीएम मोदी द्वारा नहीं बल्कि उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी द्वारा चलाई जा रही है।

पप्पू यादव ने राहुल गांधी के आरोपों का परोक्ष समर्थन किया और पीएम मोदी की कार्यशैली पर सवाल खड़ करते हुए ट्वीट किया और कहा, "एक ग़रीब भारतीय और एक अमीर आदमी, अडानी की आय में उतना ही अंतर है जितना प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में है!"

पप्पू यादव लंबे समय से तरह-तरह के आरोपों के आधार पर पीएम मोदी को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं। बीते दिनों पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार केवल झूठ और फरेब के बल पर शासन कर रही है। मोदी सरकार में काम करने की कोई इच्छाशक्ति नहीं है, यहां काम कम झूठा प्रचार ज्यादा होता है।

वहीं उद्योगपति अंबानी और अडानी पर राहुल गांधी द्वारा किये हमले की बात करें तो 'भारत जोड़ो यात्रा' के 108वें दिन दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी ने लाल किले से जनसभा को संबोधित करते हुए चंदनी चौक स्थित मंदिर और गुरुद्वारे की ओर इशारा करते हुए कहा, "यहां मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारा भी है, यही हिंदुस्तान है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, "आजकल नफरत के बल पर लोगों का ध्यान भटकाया जाता है और हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें और देश की संपत्तियां ‘प्रधानमंत्री के मालिकों’ के हवाले कर दी जाती हैं।"

Delhi | It is not Narendra Modi's government. It is Ambani and Adani government. Hindu-Muslim is being done to divert attention from the real issues. Today degree holder youths are selling 'pakoras': Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/7JV2FPmBs1