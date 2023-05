'हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं...', सूरत में धीरेंद्र शास्त्री के अजब बोल, कहा- पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे

By आजाद खान | Published: May 29, 2023 11:00 AM

गुजरात के सूरत में बोलते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि "गुजरात के पागलों कैसे हो? आप एक बात याद रखना जिस दिन गुजरात के लोग एकजुट हो जाएंगे, भारत ही नहीं हम पाकिस्तान को भी एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे।"

फोटो सोर्स: ANI