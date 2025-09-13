गुजरात में राहुल गांधी के स्वागत में बजाया गया पाकिस्तानी सॉन्ग, भाजपा का बड़ा आरोप

नई दिल्ली: भाजपा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दावा किया गया है कि शुक्रवार को गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी के स्वागत में कांग्रेस समर्थकों ने पाकिस्तानी गाना बजाया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आगामी एशिया कप मैच को राष्ट्रीय भावनाओं पर भाजपा के 'पाखंड' का सबूत बताया।

गांधी भाजपा शासित राज्य में कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' (संगठन को मजबूत करने का अभियान) में भाग लेने के लिए जूनागढ़ में थे। कथित वीडियो भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शेयर किया, जिन्होंने "पाकिस्तान प्रेम" के लिए कांग्रेस की आलोचना की।

भंडारी ने इसे "शर्मनाक" बताते हुए कहा, "जब हमारे सैनिक पाकिस्तान के खिलाफ सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो कांग्रेस समर्थक अपने नेता के लिए पाकिस्तानी धुन गाते हैं। राहुल गांधी के लिए, भारत के प्रति वफादारी सबसे आखिर में आती है।"

इस बीच, कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने एशिया कप में भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति देकर पाखंड किया है।

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "भारत सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और साथ ही आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, यह पाखंड है। एक तरफ आप पाकिस्तान से डरते हैं और दूसरी तरफ आप लड़ रहे हैं। भाजपा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ रही है।"

प्रशिक्षण शिविर में, गांधी ने जिला और शहर इकाई अध्यक्षों को संबोधित किया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। रायबरेली से लोकसभा सांसद दिल्ली रवाना होने से पहले लगभग तीन घंटे तक इस कार्यक्रम में रहे।

भाजपा शासित राज्य में कांग्रेस अपने 'संगठन सृजन अभियान' (संगठन को मज़बूत करने का अभियान) के तहत स्थानीय पार्टी नेताओं के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। इस शिविर का उद्घाटन बुधवार (10 सितंबर) को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया।

