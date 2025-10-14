"पाकिस्तान पहलगाम जैसा हमला फिर कर सकता है...", लेफ्टिनेंट जनरल कटियार का दावा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 14, 2025 15:10 IST2025-10-14T14:49:53+5:302025-10-14T15:10:45+5:30
Lt. Gen Manoj Kumar Katiyar: उन्होंने कहा, "पाकिस्तान पहलगाम जैसा एक और हमला कर सकता है, हम उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं।"
Lt. Gen Manoj Kumar Katiyar: पश्चिमी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान फिर से पहलगाम जैसे हमले की कोशिश कर सकता है। लेफ्टिनेंट ने दावा किया कि पाकिस्तान की नाकाम कोशिशों का जवाब भारत दे रहा है और आगे भी देगा।
पड़ोसी देश को कड़ी चेतावनी देते हुए, कटियार ने यह भी कहा कि सीमा पार से किसी भी नए हमले का भारत की ओर से "कड़ा जवाब" दिया जाएगा। पश्चिमी सीमा पर शुरू किए गए भारत के बड़े पैमाने पर आतंकवाद-रोधी अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बोलते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा, "'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता।"
#WATCH | Jammu, J&K: Lt. Gen Manoj Kumar Katiyar, GOC-in-C, Western Command, says, "...Pakistan again attempted a nefarious attack by a terrorist attack in Pahalgam, but the Indian Army again responded strongly. In Operation Sindoor, we received full support from the public,… https://t.co/HLNrwWPyCUpic.twitter.com/Zu0735eJ0B— ANI (@ANI) October 14, 2025
उन्होंने कहा, "पाकिस्तान पहलगाम जैसा एक और हमला कर सकता है, हम उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं।"
भारत की तत्परता की पुष्टि करते हुए, पश्चिमी कमान प्रमुख ने कहा, "अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी शरारत करता है, तो उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा।"
इस साल सितंबर में भी, भारतीय सेना ने आश्वासन दिया था कि अगर पाकिस्तान फिर से सीमा पार आतंकवाद में लिप्त होता है, तो इस बार उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी।
मनोज कुमार कटियार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान अपने निहित स्वार्थों के लिए भारत के साथ टकराव जारी रखना चाहता है।
उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान कोई और दुस्साहस नहीं करेगा, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी खत्म नहीं हुआ है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर' घुसपैठ करने वाले आतंकवादी समूहों को बेअसर करने और नियंत्रण रेखा के पार उनके लॉन्च पैड को नष्ट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
इस महीने की शुरुआत में, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय हमलों में एफ-16 जेट सहित कम से कम एक दर्जन पाकिस्तानी सैन्य विमान नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने भारत के नुकसान के इस्लामाबाद के दावे को "काल्पनिक कहानियाँ" करार दिया। एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान में बड़ी संख्या में सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिसमें तीन स्थानों पर हैंगर, कम से कम चार स्थानों पर रडार, दो स्थानों पर कमान और नियंत्रण केंद्र तथा दो वायुसैनिक अड्डों पर रनवे शामिल हैं।