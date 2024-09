'मेडल ना मिलने का दर्द..', विनेश फोगाट का 'चीटिंग' वाले बयान पर बृज भूषण शरण को जवाब

Highlights बृज भूषण शरण सिंह के चीटिंग वाले बयान पर विनेश फोगाट का पलटवार उन्होंने कहा कि मेडल ना मिलने का दर्द.. बहुत है आज विनेश अपने ससुराल में चुनावी अभियान का आगाज कर चुकी हैं

नई दिल्ली: बृजभूषण शरण सिंह के चीटिंग वाले आरोप पर आज हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कैंपेन कर रहीं विनेश फोगाट ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कह दिया कि वो देशवासियों से बड़ा नहीं है। यही नहीं उन्होंने कहा कि वो देश नहीं है, मेरे साथ भारत के लोग हैं और वो मेरे अपने हैं। बृजभूषण शरण सिंह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसी दौरान विनेश फोगाट ने ये भी कह दिया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल मिलने का दर्द उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने तक भी था, क्योंकि ये उनके लिए काफी मायने रखता है।

विनेश फोगाट ने आज जुलाना में अपने चुनावी प्रचार के दौरान कहा, "जो कुछ भी मैंने कुश्ती में जीता, वो अपनेपन और भारतीयों की बदौलत है। आशा है कि मैं एक सफल खिलाड़ी बन पाई, जंतर-मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन के बारे में बाद में बात करूंगी और बीजेपी सरकार ने हमें वहां बैठने की इजाजत दी थी।"

विनेश फोगाट को लेकर क्या बोले थे बृज भूषण शरण सिंह

विनेश फोगाट की यह टिप्पणी पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह द्वारा फोगाट पर 'धोखाधड़ी' करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद आई है। पूर्व सांसद ने कहा था, "विनेश फोगाट धोखाधड़ी करके वहां (पेरिस ओलंपिक) गई थी। भगवान ने उसे इसी का दंड दिया है।” आगे पूर्व सांसद ने कहा, “मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 भार वर्गों में ट्रायल दे सकता है। क्या वेट-इन के बाद 5 घंटे तक ट्रायल रोका जा सकता है?...आपने कुश्ती नहीं जीती, आप धोखे से वहां गए थे। भगवान ने आपको इसकी सजा दी है"।

भूषण ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने के लिए पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की भी आलोचना की थी। इससे पहले रविवार को, बजरंग पुनिया ने बृज भूषण सिंह पर हाल ही में ओलंपिक में विनेश फोगाट से मिली हार पर 'खुशी' मनाने का आरोप लगाया था।

