पहलगाम आतंकवादी हमलाः 71 देशद्रोही अब सलाखों के पीछे?, ‘राष्ट्र-विरोधी’ गतिविधियों में शामिल, असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने किया पोस्ट

Pahalgam terror attack:असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कथित रूप से ‘‘राष्ट्र-विरोधी’’ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे ऐसे मामलों में राज्य में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में शर्मा ने कहा कि कोकराझार, गोलपारा और दक्षिण सलमारा-मनकाचर जिलों से एक-एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘71 देशद्रोही अब सलाखों के पीछे हैं! असम पुलिस डिजिटल माध्यमों पर कड़ी निगरानी रख रही है।’’

71 Anti-Nationals are now behind bars!#Update as of 10.30hrs of 19.05



✅ @KokrajharPolice arrested Rupsan Ali

✅ @Goalpara_Police arrested Roshid Mondol alias Abdur Roshid

✅ @SSalmaraPolice arrested Raju Sheikh@assampolice is strictly monitoring the digital space.