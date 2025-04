Pahalgam Terror Attack: हिंदू ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, युद्ध धर्म-अधर्म के बीच, हमारे दिल में दर्द?,  संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा-धर्म पूछा और मारा

Highlights रावण ने अपना इरादा नहीं बदला तो और कोई विकल्प नहीं था। राम ने उसे सुधारने का मौका दिया था और उसके बाद मारा था। हमारी ओर बुरी नीयत से देखने की हिम्मत नहीं करेगा।

मुंबईः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी लेकिन हिंदू ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। भागवत ने जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा।’’ संघ प्रमुख ने कहा, ‘‘लोगों से उनका धर्म पूछा गया और उन्हें मार दिया गया। हिंदू ऐसा काम कभी नहीं करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। हमारे दिल में दर्द है। हम गुस्से में हैं लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी।

"This fight is between 'Dharma' and 'Adharma'": RSS Chief Mohan Bhagwat on Pahalgam terror attack



