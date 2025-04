Pahalgam terror attack: सिंधु जल संधि रोका, दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग-अटारी बॉर्डर बंद, जानें सीसीएस की मुख्य बातें

Highlights नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास को परिसर खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। भारत ने पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का भी फैसला किया है। विदेश सचिव विक्रम ने CCS बैठक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों की घोषणा की।

Pahalgam terror attack: भारत ने बुधवार को कई कदमों की घोषणा की है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया। जबतक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं करता तब तक तत्काल प्रभाव से सिंधु जल संधि स्थगित रहेगा। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। अटारी सीमा को बंद किया गया। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद कर दिया गया। निर्णय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों को गोली मारने के एक दिन बाद लिया गया। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में दो घंटे से अधिक समय तक चली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक के बाद लिए गए।

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, "Recognising the seriousness of this terrorist attack, the Cabinet Committee on Security (CCS) decided upon the following measures- The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan… pic.twitter.com/PxEPrrK1G8 — ANI (@ANI) April 23, 2025

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misry says, "The Defence/Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared Persona Non Grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence/Navy/Air Advisors from the… https://t.co/qGEQUfHwlZpic.twitter.com/yziqd7PLtI— ANI (@ANI) April 23, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई : विदेश सचिव विक्रम मिसरी।

सीसीएस ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की : विदेश सचिव विक्रम मिसरी।

दुनिया भर की कई सरकारों ने समर्थन और एकजुटता प्रकट की है : विदेश सचिव ने पहलगाम हमले पर कहा।

पहलगाम हमले पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को दी गई जानकारी में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया : विदेश सचिव विक्रम मिसरी।

यह उल्लेख किया गया कि पहलगाम हमला जम्मू-कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव होने और आर्थिक विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ: विदेश सचिव।

पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी: विदेश सचिव।

पाकिस्तान के सैन्य अताशे के पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का वक्त है: विदेश सचिव विक्रम मिसरी।

भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों कर्मियों की कुल संख्या में और कटौती करके उसे वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा।

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, सभी बलों को उच्च सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misry says, "The Cabinet Committee on Security (CCS) met this evening under the Chairmanship of the Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22 April 2025 in Pahalgam, in which 25 Indians and one Nepali… pic.twitter.com/QNnlgOX6ZP — ANI (@ANI) April 23, 2025

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misry says, "The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent… pic.twitter.com/MCPnBBrofF— ANI (@ANI) April 23, 2025

सीसीएस बैठक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों की घोषणा करने वाले विदेश सचिव विक्रम ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में मौजूद अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का भी फैसला किया है और नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास को परिसर खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

विदेश सचिव विक्रम ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को कड़ी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। इसने संकल्प लिया कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

तहव्वुर राणा के हाल ही में प्रत्यर्पण की तरह भारत उन लोगों की तलाश में लगातार डटा रहेगा, जिन्होंने आतंकी कृत्यों को अंजाम दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है। मिस्री ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा, जबकि एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को भी बंद कर दिया जाएगा।

An all-party meeting will be convened tomorrow on the terror attack-related situation. Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh are speaking to all parties: Sources#PahalgamTerroristAttackpic.twitter.com/2lM6TFxw5H — ANI (@ANI) April 23, 2025

