Pahalgam Terror Attack: 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द, सिर्फ इनके लिए रियायत; जानें यहां

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख अपना लिए है और भारत सरकार ने शुक्रवार को 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से, दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए।

हालांकि, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध होंगे।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भारत सरकार ने 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से, दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वीजा रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे।"

इस बीच, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उन्हें इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया ताजा फैसला सीमा सुरक्षा को कड़ा करने और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद देश के भीतर पाकिस्तानी नागरिकों की उपस्थिति को विनियमित करने के उद्देश्य से एक व्यापक नीतिगत बदलाव का प्रतीक है इस निर्णय के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन पर विचार-विमर्श किया, उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में वर्तमान में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने का निर्देश दिया और इन व्यक्तियों के शीघ्र निर्वासन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।

सरकार की इस कार्रवाई को व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अधिकारियों ने निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सख्त प्रवर्तन और समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। यह ताजा घोषणा विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा एक बयान में "तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने" की घोषणा के एक दिन बाद की गई है। मंत्रालय ने गुरुवार को यह भी घोषणा की थी कि "पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।"

मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि वीजा रद्द करने से पाकिस्तान से हिंदू नागरिकों को पहले से दिए गए दीर्घकालिक वीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो वैध बने रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि “संशोधित नियमों के अनुसार, भारत में वर्तमान में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ना होगा।”

वैध भारतीय वीजा रखने वाले पाकिस्तानियों की सही संख्या अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस कहानी को प्रकाशित करने के समय एएनआई द्वारा अनुरोधित विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। इससे पहले, भारत ने अटारी भूमि सीमा के माध्यम से प्रवेश करने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई तक देश से बाहर निकलने का निर्देश दिया था, साथ ही घोषणा की थी कि वे अब सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के लिए पात्र नहीं होंगे।

गृह मंत्रालय का यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम शहर के पास हुए आतंकी हमले को लेकर चल रहे घटनाक्रम के बीच गुरुवार सुबह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होने के एक दिन बाद उठाया गया। बैठक में गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन डेका और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के प्रमुख रवि सिन्हा मौजूद थे - कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम शहर से लगभग पांच किलोमीटर दूर बैसरन घास के मैदान में पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाकर किए गए घातक हमले के बाद यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी।

दशकों- भारत ने मंगलवार को 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, द्विपक्षीय संबंधों को कमतर कर दिया और अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया क्योंकि उसने बेशर्मी से किए गए हमले को लेकर इस्लामाबाद पर पलटवार किया। यह कदम तब उठाया गया जब जांचकर्ताओं ने नागरिकों पर हमले करने वाले पांच आतंकवादियों की पहचान की, जिनमें तीन पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं।

India revokes all existing visas issued to Pakistani nationals, except long term, diplomatic and official visas with effect from April 27



