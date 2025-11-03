'तेजस्वी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं': ओवैसी ने महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार पर उनके 'चरमपंथी' बयानों को लेकर हमला बोला
जैसे-जैसे बिहार 2025 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है - जिसमें गुरुवार और 11 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग होगी, और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे - राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है।
Bihar Elections 2025: ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला, जब यादव ने कथित तौर पर उन्हें "कट्टरपंथी" कहा। किशनगंज में एक रैली में बोलते हुए ओवैसी ने कहा, "वह मुझे 'कट्टरपंथी' कहते हैं क्योंकि मैं गर्व से अपने धर्म का पालन करता हूं।"
बाद में ओवैसी की पार्टी ने एक्स पर एक ऑडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि इसमें यादव की टिप्पणियां और ओवैसी का जवाब है, जिसमें उन्होंने कहा, "तेजस्वी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।" एआईएमआईएम की पोस्ट में आगे आरोप लगाया गया कि यादव के शब्द "पूरे सीमांचल के लोगों का अपमान" थे, और दावा किया गया कि उन्होंने यह टिप्पणी ओवैसी के पहनावे के आधार पर की थी - "उनके सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी।"
यह सब ओवैसी की पार्टी और यादव के महागठबंधन गठबंधन के बीच सीट-शेयरिंग बातचीत फेल होने के बाद हुआ। एआईएमआईएम ने छह सीटों की मांग की थी, लेकिन खबरों के मुताबिक बातचीत टूट गई। इसके जवाब में, ओवैसी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी बिहार की 243 सीटों में से 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।
एआईएमआईएम के बिहार चीफ, अख्तरुल इमान ने ज़ोर देकर कहा कि दोनों बड़े गठबंधन - NDA और महागठबंधन - जल्द ही "हमारी मौजूदगी को महसूस करेंगे।" 2020 में, ओवैसी की पार्टी ने BSP और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP के साथ मिलकर 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे मुस्लिम-बहुल सीमांचल जिलों में पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें से चार विधायक बाद में आरजेडी में चले गए, जबकि एक की मौत हो गई।
ओवैसी ने बार-बार यह तर्क दिया है कि मुस्लिम - जो 2022 के जाति सर्वे के अनुसार बिहार की आबादी का लगभग 17.7 प्रतिशत हैं - राज्य की राजनीति में कम प्रतिनिधित्व वाले हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था, "यादव, पासवान, ठाकुर - हर समुदाय का अपना नेता है, लेकिन बिहार में 19 प्रतिशत मुसलमानों का कोई नेता नहीं है।"
पिछले हफ़्ते, उन्होंने आने वाले चुनावों से पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद के लिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम न देने पर महागठबंधन पर भी सवाल उठाया था। ओवैसी ने कहा कि अगर मल्लाह समुदाय का एक बेटा (VIP चीफ विकास साहनी का ज़िक्र करते हुए) डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो मुस्लिम समुदाय का एक बेटा इस देश में चीफ मिनिस्टर और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है।
बिहार के किशनगंज इलाके में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, "तेजस्वी यादव के बगल में बैठे VIP पार्टी के मुकेश भाई ने अपनी कम्युनिटी के इतिहास पर भरोसा जताते हुए ऐलान किया कि मल्लाह समुदाय तेजस्वी के साथ है। मल्लाह समुदाय बिहार की आबादी का 3% है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर वे सत्ता में आते हैं, तो वह डिप्टी CM बनेंगे... अगर एक मल्लाह का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो बिहार में 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वे सिर्फ 'दरी' बिछाने के लिए हैं?"
उन्होंने आगे कहा, "अगर एक मल्लाह का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बन सकता है। हमें अपने लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, आप जितना ज़्यादा सपना देखेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी पर जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे, और रास्ते में जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, रास्ता उतना ही साफ़ होता जाएगा।"
विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया साहनी को महागठबंधन की तरफ से डिप्टी CM उम्मीदवार बनाया गया है। मल्लाह, निषाद और साहनी समुदाय विकासशील इंसान पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक हैं।