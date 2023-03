हावड़ा हिंसा को लेकर सियासी पारा चढ़ा, अनुराग ठाकुर ने बंगाल सरकार बोला हमला, सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया हिंसा के लिए जिम्मेदार

Highlights केंद्रीय मंत्री ने कहा- बंगाल में पत्रकार हिंसा का शिकार हो रहे हैं और राज्य सरकार बनी हुई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी संगठन को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान और फिर शुक्रवार को भी हुई हिंसा

नई दिल्ली: हावड़ा मेंरामनवमी शोभायात्रा के दौरान और फिर शुक्रवार को हुई ताजा हिंसा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ममता बनर्जी के शासन के दौरान पत्रकारों पर हमले हुए। रामनवमी के जुलूसों के दौरान पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार हिंसा का शिकार हो रहे हैं और राज्य सरकार बनी हुई है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।"

जबकि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि राम नवमी के दिन हावड़ा में हुई हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अन्य दक्षिणपंथी संगठन जिम्मेदार हैं। उन्होंने लोगों से इलाके में शांति बनाये रखने की अपील की।

#WATCH | On violence in West Bengal's Howrah yesterday and today, Union Minister Anurag Thakur says, "...During Mamata Banerjee's rule, journalists were attacked, stone pelting was done during Ram Navami processions. If journalists are becoming victims of violence and State Govt… pic.twitter.com/eEZKrVlp2P